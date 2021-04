Nibali, che notizia: 'Via libera al ritorno in bici su strada'. Tutto per il Giro (Di giovedì 22 aprile 2021) Martedì scorso la caduta in allenamento, la frattura composta del radio del polso destro, l'operazione in artroscopia per inserire una placca con tre viti. Oggi la notizia più bella che arriva da ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 aprile 2021) Martedì scorso la caduta in allenamento, la frattura composta del radio del polso destro, l'operazione in artroscopia per inserire una placca con tre viti. Oggi lapiù bella che arriva da ...

Advertising

Gazzetta_it : #Nibali, che grande notizia: via libera al ritorno in bici su strada. Tutto per il Giro - MimmoAdinolfi : @gabbianismo @OfficialASRoma @DAZN_IT dici che Zapata lo stacca sul Poggio come Furlan e Nibali nella Milano Sanremo 1994 e 2018? - Luca_baldelli_ : @Giulio_Nosotti @FootballAndDre1 Più scemo che forte purtroppo. Almeno ci siamo goduti Nibali probabilmente il migl… - FootballAndDre1 : @Giulio_Nosotti @Luca_baldelli_ Sto vedendo la lista dei partenti parziale. Bernal dovrebbe vincerlo ad occhi chius… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Nibali, tutore ok. Giovedì visita con il chirurgo che l’ha operato al polso -