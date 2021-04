'Ndrangheta, usura ed estorsioni: 13 arresti nella Bergamasca (Di giovedì 22 aprile 2021) Un gruppo criminale dedito all’estorsione e all’usura è stato scoperto e sgominato dai carabinieri di Bergamo. Questa mattina, infatti, i militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 aprile 2021) Un gruppo criminale dedito all’estorsione e all’è stato scoperto e sgominato dai carabinieri di Bergamo. Questa mattina, infatti, i militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia...

Advertising

rep_milano : 'Ndrangheta, 13 arresti a Bergamo per estorsione e usura - ABosurgi : RT @webecodibergamo: ’Ndrangheta: usura ed estorsioni, 13 arresti dei Carabinieri di Bergamo - rpabaumilanojbm : RT @TgrRai: #Ndrangheta, 13 arresti da parte dei @_Carabinieri_ di #Bergamo su richiesta della Dda: le accuse sono di estorsione, usura, de… - CMaur31 : RT @SkyTG24: 'Ndrangheta in Lombardia, usura ed estorsioni: 13 arresti - leniosca18 : RT @SkyTG24: 'Ndrangheta in Lombardia, usura ed estorsioni: 13 arresti -