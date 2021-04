Napoli-Lazio 2-0 diretta: Insigne su rigore e Politano, azzurri sul doppio vantaggio all'intervallo (Di giovedì 22 aprile 2021) Decidono Insigne e Politano al momento. Il capitano del Napoli la sblocca al 7' direttamente dal dischetto, l'ex Inter raddoppia al minuto 12 fulminando Reina sul suo palo. Lazio ha cercato... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 aprile 2021) Decidonoal momento. Il capitano della sblocca al 7'mente dal dischetto, l'ex Inter raddoppia al minuto 12 fulminando Reina sul suo palo.ha cercato...

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Lazio 2-0, rete di Politano M. (NAP) - Massimi64685567 : @pisto_gol Napoli 2-Lazio 0 al termine del 1° tempo Nota dal S.Paolo 35° con il Napoli sul 2 a 0 , spariti i racca… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #NapoliLazio, le pagelle del primo tempo: bene #Politano -