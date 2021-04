LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Carlo Macchini incanta, 2° alla sbarra! Attesa per De Rosa (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON BARTOLINI E PATRON 15.02 Lorenzo Casali si esibirà per ultimo. 15.00 Tra poco la terza rotazione. Lorenzo Casali al corpo libero, dove andrà seguito l’olandese Casimir Schmidt. Da non perdere il cavallo dello sloveno Saso Bertoncelj, gli anelli del greco Elefherios Petrounias (Campione Olimpico) e dei russi Kirill Prokopev e David Belyavskyi. Occhio alla sbarra del turco Ahmet Onder. 14.57 Giudici di manica strettissima. Carlo Macchini ottiene 14.066: 6.1 il D Score (come in Serie A, le difficoltà sono le stesse), l’esecuzione non è premiata abbastanza (7.966). L’azzurro si inserisce comunque in seconda posizione alle spalle del tedesco Andreas Toba (14.433) e davanti all’ungherese Krisztian Balasz. L’olandese Epke ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON BARTOLINI E PATRON 15.02 Lorenzo Casali si esibirà per ultimo. 15.00 Tra poco la terza rotazione. Lorenzo Casali al corpo libero, dove andrà seguito l’olandese Casimir Schmidt. Da non perdere il cavallo dello sloveno Saso Bertoncelj, gli anelli del greco Elefherios Petrounias (Campione Olimpico) e dei russi Kirill Prokopev e David Belyavskyi. Occhiosbarra del turco Ahmet Onder. 14.57 Giudici di manica strettissima.ottiene 14.066: 6.1 il D Score (come in Serie A, le difficoltà sono le stesse), l’esecuzione non è premiata abbastanza (7.966). L’azzurro si inserisce comunque in seconda posizione alle spalle del tedesco Andreas Toba (14.433) e davanti all’ungherese Krisztian Balasz. L’olandese Epke ...

