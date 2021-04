Kate Middleton, compleanno speciale per suo figlio Louis che compie 3 anni (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Principe Louis, ultimo figlio di Kate Middleton e William, compie tre anni. È nato infatti il 23 aprile 2018. Anche quest’anno per il piccolo di casa Cambridge è un compleanno speciale. Tanti avvenimento sono accaduti negli ultimi giorni all’interno della Famiglia Reale che hanno con molta probabilità fatto rivedere i piani per i suoi festeggiamenti. Già nel 2020 fu per Louis un compleanno particolare, perché cadde in pieno lockdown. Quindi niente party con gli amichetti o visite dei nonni Carole e Michael Middleton e men che meno della bisnonna Elisabetta. Ma mamma Kate e papà William hanno comunque organizzato al loro terzogenito una giornata speciale e hanno ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Principe, ultimodie William,tre. È nato infatti il 23 aprile 2018. Anche quest’anno per il piccolo di casa Cambridge è un. Tanti avvenimento sono accaduti negli ultimi giorni all’interno della Famiglia Reale che hanno con molta probabilità fatto rivedere i piani per i suoi festeggiamenti. Già nel 2020 fu perunparticolare, perché cadde in pieno lockdown. Quindi niente party con gli amichetti o visite dei nonni Carole e Michaele men che meno della bisnonna Elisabetta. Ma mammae papà William hanno comunque organizzato al loro terzogenito una giornatae hanno ...

