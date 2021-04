Iva Zanicchi contro i concorrenti dell’Isola dei Famosi | “Non valgono una cicca” e propone Malgioglio

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’edizione in ondadei, che vede alla conduzione Ilary Blasi accompagnata da tre opinionisti d’eccezione Tommaso Zorzi, Ivaed Elettra Lamborghini, sembra essere segnata dalla sfortuna, tra ritiri e new entry non sta ingranando. Ad avere un’idea su cosa stia succedendo all’Isola è Ivache, senza peli sulla lingua, ha detto la sua. IvaDurante una diretta su Casa Chi, Ivaha voluto dire la sua su quello che non va nell’edizione di quest’annodei: si tratta dei. Secondo l’opinionista più schietta, i naufraghi di quest’anno non sono all’altezza del programma: ...