In libreria “Il cuore non ha circonferenza” di Barbara Nalin

(Di giovedì 22 aprile 2021) Paonazza, spettinata e sudata, così si presenta per la prima volta ai lettori Isabeau, indiscussa protagonista de Ilnon hadella brava. Molto di più, certamente, di un romanzo rosa poiché, sebbene al suo centro, a livello di trama, ci sia la vita sentimentale della sua eroina, piuttosto turbolenta e – a tratti – molto dolorosa e drammatica, in realtà il testo tocca, pagina dopo pagina, anche tematiche sociali, tristemente attuali, come il cyberbullismo e la violenza sulle donne, sia fisica che psicologica. E nel farlo l’autrice ci permette di entrare meglio e nel dettaglio nel mondo di una ragazza di oggi, giovane e bisognosa di amare e di essere amata, oltre che di essere rispettata. Di essere considerata e accettata per com’è sia livello fisico che caratteriale. Di non dover ...