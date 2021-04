'Igor il Russo' dichiarato colpevole in Spagna di tre omicidi (Di giovedì 22 aprile 2021) Già condannato in Italia per l'assassinio di Davide Fabbri e Valerio Verri, Norbert Feher è stato ora ritenuto responsabile da una giuria popolare di altri tre delitti commessi nel 2017: la morte ... Leggi su today (Di giovedì 22 aprile 2021) Già condannato in Italia per l'assassinio di Davide Fabbri e Valerio Verri, Norbert Feher è stato ora ritenuto responsabile da una giuria popolare di altri tre delitti commessi nel 2017: la morte ...

