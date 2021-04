Green Map of Campania Felix: la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania (Di giovedì 22 aprile 2021) Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania: in distribuzione 25mila copie gratuite con il sostegno di Premio GreenCare e SI Impresa. Prima copia donata al Presidente della Repubblica. Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde urbano, per Leggi su 2anews (Di giovedì 22 aprile 2021)Map of, ladei: in distribuzione 25mila copie gratuite con il sostegno di PremioCare e SI Impresa. Prima copia donata al PresidenteRepubblica. UnaMap ofper condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde urbano, per

Advertising

Yogaolic : RT @Napolitanteam: Green Map of Campania Felix, ecco la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania - - Napolitanteam : Green Map of Campania Felix, ecco la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania - - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania -… - Campanica : RT @ArchivioStatoNA: I chiostri dell'Archivio di Stato di Napoli nella “Green Map of Campania Felix”, realizzata dall'Associazione #PremioG… - Notiziedi_it : Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania -