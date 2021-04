Follia a Roma, minaccia con un coltello degli operai poi si dà alla fuga: 35enne arrestato con l’arma ancora in mano (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella mattinata di oggi due operai, mentre erano in lavoro in via Palmiro Togliatti, sono stati avvicinati e poi minacciati da un uomo armato di coltello che ha tentato di derubarli. Fortunatamente, in quel momento, erano in transito i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che sono stati immediatamente allertati dagli operai. Leggi anche: Roma, nel mirino le piazze di spaccio: 4 pusher in manette, sequestrate decine di dosi di cocaina, i dettagli Le immediate ricerche in zona, da parte dei militari, hanno consentito di rintracciare il 35enne poco distante dal cantiere che ancora con il coltello in pugno, ha minacciato anche i militari per poter continuare la fuga. L’uomo è stato ovviamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella mattinata di oggi due, mentre erano in lavoro in via Palmiro Togliatti, sono stati avvicinati e poiti da un uomo armato diche ha tentato di derubarli. Fortunatamente, in quel momento, erano in transito i Carabinieri del Nucleo Radiomobile diche sono stati immediatamente allertati dagli. Leggi anche:, nel mirino le piazze di spaccio: 4 pusher in manette, sequestrate decine di dosi di cocaina, i dettagli Le immediate ricerche in zona, da parte dei militari, hanno consentito di rintracciare ilpoco distante dal cantiere checon ilin pugno, hato anche i militari per poter continuare la. L’uomo è stato ovviamente ...

