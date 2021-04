Fiumicino | test sierologico rapido per il Covid | ecco dove e quando si potrà fare

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’amministrazione Comunale dirende noto che, con la collaborazione della Misericordia, chiunque lo volessesottoporsi alper l’individuazione degli anticorpi da Sars-Cov2 (coronavirus). Ilsi esegue prelevando una piccolissima quantità di sangue da un dito e il risultato si ottiene in 10 minuti. Sarà possibile sottoporsi alnelle seguenti giornate: Sabato 24 aprile dalle 9 alle 13 presso il mercato di via di Foce Micina Giovedì 29 aprile dalle 9 alle 13 presso il mercato di Passoscuro Venerdì 30 aprile dalle 9 alle 13 nei pressi della farmacia di Parco Leonardo su Il Corriere della Città.

