Fermata coppia 'stupefacente': in auto con la cocaina pronta per essere spacciata (Di giovedì 22 aprile 2021) Una coppia stava guidando indisturbata nel vicinanze di Fonte Nuova quando i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, impegnate in un quotidiano servizio del territorio, hanno fatto cenno di fermarsi ai due. Una volta accostata l'autovettura i militari hanno notato, mentre svolgevano le domande di rito, un'eccessiva agitazione e nervosismo da parte dei due. Colti nel dubbio i miliari hanno deciso di effettuare delle verifiche maggiori nei confortanti del 50enne alla guida e della sua compagna di 35 anni. I due sono stati trovati in possesso di 48 involucri contenti cocaina per un totale di 24 grammi. La coppia è stata così arrestata dai Carabinieri e poi sottoposta agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità Giudiziaria di Tivoli. su Il Corriere della Città.

