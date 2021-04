Fabio Fognini annuncia ricorso contro la squalifica a Barcellona: “Report incompleto e non reale” (Di giovedì 22 aprile 2021) Fabio Fognini ha annunciato che presenterà ricorso contro la squalifica che ha subito ieri nel torneo ATP 500 di Barcellona, in occasione del secondo turno della kermesse sulla terra rossa catalana. Ricordiamo che il tennista italiano è stato squalificato dopo che il Giudice di Linea aveva riferito al Giudice di Sedia e al Supervisor che lo stesso Fognini aveva usato un linguaggio non consono contro la sua persona. Il ligure aveva perso per 6-0 il primo set contro lo spagnolo Zapata Miralles e si trovava sul 4-4 nel secondo set. L’attuale numero 27 del ranking ATP si è difeso nel post-partita, ha dichiarato di avere usato della parolacce, ma di non aver offeso nessuno. Oggi la decisione di presentare ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021)hato che presenteràlache ha subito ieri nel torneo ATP 500 di, in occasione del secondo turno della kermesse sulla terra rossa catalana. Ricordiamo che il tennista italiano è statoto dopo che il Giudice di Linea aveva riferito al Giudice di Sedia e al Supervisor che lo stessoaveva usato un linguaggio non consonola sua persona. Il ligure aveva perso per 6-0 il primo setlo spagnolo Zapata Miralles e si trovava sul 4-4 nel secondo set. L’attuale numero 27 del ranking ATP si è difeso nel post-partita, ha dichiarato di avere usato della parolacce, ma di non aver offeso nessuno. Oggi la decisione di presentare ...

