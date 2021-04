Ex Milan – Le 5 cose che forse non sai su Kaká | VIDEO

Advertising

MatteoPedrosi : #DeZerbi: “Non ho piacere a giocare la partita col #Milan perché è tra le fondatrici della #SuperLega, che è un col… - PietroMazzara : Il nervosismo di #Uefa e #Fifa attorno alla possibile nascita della SuperLega (c’è il #Milan tra le fondatrici) è d… - AlessandroBut13 : @ildpaa Io sono depresso da dopo Milan Atalanta, perché vedo le cose 15 anni prima - PianetaMilan : Ex @acmilan - Le 5 cose che (forse) non sai su @KAKA | #VIDEO - #TBT #Amarcord #ACMilan #Milan #SempreMilan #Kaka - MarcoLe86931402 : RT @Nando9687: Sono costretto ad ammettere che a questa squadra mancano 2 cose fondamentali che invece il Milan ha... Un portiere serio e u… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan cose

Prima della trasferta in terra ligure all' Inter mancavano dodici punti per la conquista matematica dello scudetto. Il capitombolo delha facilitato leai nerazzurri nonostante il pari - 1 - 1 punteggio finale - contro uno Spezia catenacciaro e con un solo tiro in porta all'attivo. I nove punti che separano l' Inter dal ......il mondo del calcio va riformato sul serio perché l'Uefa deve sprecare di meno e ci sono tante... IL- 'Invece di pensare alla Superlega meglio concentrarsi sul finale di campionato. E c'è ...La Juventus alle prese con un intrigo: piace Donnarumma, ma Szczesny non ha mercato. L'Inter può sbloccare la situazione con uno scambio ...Altro tonfo del Milan, questa volta con il Sassuolo: adesso la qualificazione alla prossima Champions League è seriamente a rischio.