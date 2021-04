Draghi furioso? No, "ora è lui a tremare". Salvini, coltello dalla parte del manico. La voce: quando può uscire dal governo (Di giovedì 22 aprile 2021) Adesso Mario Draghi ha paura. Dopo lo strappo della Lega, che si è astenuta sul Decreto Covid, per protesta contro le misure prese su coprifuoco e aperture dei locali, il premier teme che Matteo Salvini possa sfilarsi dalla maggioranza. Significherebbe di fatto ricostituire uno scenario "alla Conte", un governo giallorosso-bis (con l'aggiunta di Forza Italia, certo, ma in posizione minoritaria e sulla via dell'estromissione) che sarebbe il contrario di quanto chiesto a suo tempo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la fine del "governo di unità nazionale". La fine di Draghi. Il Pd, il Movimento 5 Stelle e Leu hanno definito "irresponsabile" Matteo Salvini, mentre Giorgia Meloni lo ha applaudito per il coraggio. I retroscena dal Cdm di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Adesso Marioha paura. Dopo lo strappo della Lega, che si è astenuta sul Decreto Covid, per protesta contro le misure prese su coprifuoco e aperture dei locali, il premier teme che Matteopossa sfilarsimaggioranza. Significherebbe di fatto ricostituire uno scenario "alla Conte", ungiallorosso-bis (con l'aggiunta di Forza Italia, certo, ma in posizione minoritaria e sulla via dell'estromissione) che sarebbe il contrario di quanto chiesto a suo tempo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la fine del "di unità nazionale". La fine di. Il Pd, il Movimento 5 Stelle e Leu hanno definito "irresponsabile" Matteo, mentre Giorgia Meloni lo ha applaudito per il coraggio. I retroscena dal Cdm di ...

Advertising

TommyBrain : MARCO RIZZO FURIOSO IN PIAZZA ? +Governo di Mario Draghi è l'economia che comanda sulla politica!+' - IacobellisT : MARCO RIZZO FURIOSO IN PIAZZA ? +Governo di Mario Draghi è l'economia che comanda sulla politica!+' - LuciaLaVita1 : RT @Simo_Fiore: I migliori sono un flop? Dai! Chi l'avrebbe mai detto! #governodeimigliori - SchiavRoberto : STUPIDA ITALIA X BEN PIACERE A ONU UE FA SANZIONI ALLA RUSSIA NN ESPORTANDO FRUTTA VERDURA FORMAGGI ECC.POI IL DRAG… - Controleuro1 : Crisanti furioso con Draghi: “Che vuol dire rischio ragionato? Senza vaccini estate in lockdown” Meglio che i giov… -