Decreto riaperture: date, spostamenti, zone gialle, certificato verde Provvedimento del governo (Di giovedì 22 aprile 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un Decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il Decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Ilprevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province ...

Advertising

ilriformista : #Draghi non cede alle Regioni per il nuovo decreto - repubblica : ?? Riaperture, battaglia sul coprifuoco. Salvini alza la posta, sms a Draghi a poche ore dal Cdm: 'Spostiamolo alle… - ilfoglio_it : Salvini costringe i suoi ministri ad astenersi sul decreto riaperture. La Lega è dentro o fuori dal governo? L'irri… - zazoomblog : Decreto riaperture approvato: Coprifuoco alle 22. Via libera agli spostamenti tra regioni - #Decreto #riaperture… - Marcello804 : RT @borghi_claudio: Condivido al 100% la scelta di non votare il DL riaperture che contiene troppe sciocchezze senza senso dal #coprifuoco… -