Covid, vaccino Pfizer: le condizioni del contratto con l'Europa su prezzi e responsabilità per eventuali danni (Di giovedì 22 aprile 2021) Nessuna responsabilità dell'azienda farmaceutica per eventuali danni a terzi causati dal siero: sarebbe questa una delle condizioni del contratto firmato tra Pfizer e la Commissione europea per l'acquisto di 200 milioni di dosi, il 20 novembre scorso. Lo rivela il quotidiano catalano La Vanguardia, che ha diffuso i lineamenti del testo anche relativamente ai capitoli prezzo e risarcimenti. Pfizer: cosa prevederebbe il contratto con l'Ue sulle responsabilità Il contratto tra Pfizer e la Commissione Ue esimerebbe quindi la società farmaceutica da ogni eventuale spettro di responsabilità nel caso in cui il siero causi danni a terzi, come riportato dall'Ansa che ...

