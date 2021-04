Con la gogna anti-Grillo certo non usciremo dalla cultura del linciaggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Da molti anni in qua ho l’impressione che il nostro principale problema, come società, sia la cultura del linciaggio. Un problema da cui sembra che proprio non riusciamo a uscire. Il linciaggio è da tempo l’unica forma del dibattito pubblico italiano, specialmente (ma non solo) quando si parla di politica, fino al punto che persino per combattere i populisti utilizziamo i loro stessi metodi, lo stesso distorto modo di ragionare, lo stesso lessico. Giustizialisti e garantisti si scambiano le maglie, e il gioco riprende identico a prima, soltanto a parti rovesciate. Con Marco Travaglio a denunciare l’ipocrisia degli accusatori di Beppe Grillo, che fingono di non vedere la disperazione di un padre, che vorrebbero negargli persino il diritto di cercare come può di difendere il figlio, che si fanno beffe ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 aprile 2021) Da molti anni in qua ho l’impressione che il nostro principale problema, come società, sia ladel. Un problema da cui sembra che proprio non riusciamo a uscire. Ilè da tempo l’unica forma del dibattito pubblico italiano, specialmente (ma non solo) quando si parla di politica, fino al punto che persino per combattere i populisti utilizziamo i loro stessi metodi, lo stesso distorto modo di ragionare, lo stesso lessico. Giustizialisti e garsti si scambiano le maglie, e il gioco riprende identico a prima, soltanto a parti rovesciate. Con Marco Travaglio a denunciare l’ipocrisia degli accusatori di Beppe, che fingono di non vedere la disperazione di un padre, che vorrebbero negargli persino il diritto di cercare come può di difendere il figlio, che si fanno beffe ...

ilriformista : Grillo se la prende con i giornalisti rei di aver messo alla gogna il figlio Ciro. Garantismo? No, si chiama famili… - TeresaBellanova : La gogna mediatica è una pratica vergognosa. Ed è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone… - ferrarogigi : RT @mpiacenonaver1: La fragilità di un padre? E la fragilità di una ragazza che viene data in pasto alla gogna dei social da un bimbominkia… - RItalia_N : Ecco cosa succederà con il Ddl Zan. Lo scienziato Dawkins alla gogna Lgbt: “È transfobico”, e gli ritirano il premi… - ArthurS22454571 : RT @mpiacenonaver1: La fragilità di un padre? E la fragilità di una ragazza che viene data in pasto alla gogna dei social da un bimbominkia… -