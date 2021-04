CIV Junior | nel weekend di Magione scatta il 2021

(Di giovedì 22 aprile 2021) Vi siete divertiti tantissimo nell'ammirare le azioni dei piloti iscritti all' ELF CIV, vero? Ebbene, il Mugello è da considerarsi solo un bellissimo inizio della stagione in corso, nella quale ...

Advertising

trasimenonline : #Motociclismo: dall'#Autodromo Borzacchini al via il #CIV Junior -

Ultime Notizie dalla rete : CIV Junior

Motosprint.it

Vi siete divertiti tantissimo nell'ammirare le azioni dei piloti iscritti all' ELF2021 , vero? Ebbene, il Mugello è da considerarsi solo un bellissimo inizio della stagione in ...Velocità, ...... tra cui il Campionato italiano auto storiche e il passaggio dell'affascinante Modena 100 ore, gara conosciuta a livello internazionale; tre gare moto, fra cui il Campionato italianoe il ...Il circuito umbro offrirà un piatto ricco: FIM MiniGP Italy Series, Ohvale 160, MiniGP ed Aprilia Sport Production, con più di 60 piloti in erba iscritti, sotto l'attenzione dei tecnici Federali ...In un periodo in cui allenarsi con le stesse modalità del passato risulta impossibile, il Deportivo Junior ha cercato di trasmettere altri insegnamenti ai suoi ragazzi, puntando sulla solidarietà vers ...