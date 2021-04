Ceferin, nuove bordate ad Agnelli: “meglio ingenuo che bugiardo” (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ sempre più tensione tra il presidente della Uefa Ceferin e quello della Juventus Andrea Agnelli. L’argomento caldo è sempre quello della Superlega, il progetto della nuova competizione è fallito e continuano ad arrivare reazioni durissime. Ceferin è stato intervistato dal media sloveno 24ur e ha messo nel mirino ancora una volta Agnelli. “Io troppo ingenuo alle promesse di Agnelli? Potrei essere stato ingenuo, ma dico sempre che è meglio essere ingenuo che bugiardo”. Juventus, la Serie A contro Agnelli: i club pronti a chiedere i danni I dettagli sugli ultimi giorni di trattative: “quando l’ho sentito? Sabato ho ricevuto chiamate da 5 dei 12 club, mi hanno detto che avrebbero firmato. Allora ho ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ sempre più tensione tra il presidente della Uefae quello della Juventus Andrea. L’argomento caldo è sempre quello della Superlega, il progetto della nuova competizione è fallito e continuano ad arrivare reazioni durissime.è stato intervistato dal media sloveno 24ur e ha messo nel mirino ancora una volta. “Io troppoalle promesse di? Potrei essere stato, ma dico sempre che èessereche”. Juventus, la Serie A contro: i club pronti a chiedere i danni I dettagli sugli ultimi giorni di trattative: “quando l’ho sentito? Sabato ho ricevuto chiamate da 5 dei 12 club, mi hanno detto che avrebbero firmato. Allora ho ...

