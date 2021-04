‘Aversa città cardioprotetta’, il progetto è già in fase avanzata (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Consiglio Comunale di Aversa nella seduta odierna ha votato favorevolmente ad una mozione avente ad oggetto l’installazione di defibrillatori in città. La votazione però ha assunto una significatività puramente simbolica, volta a sottolineare una condivisione di intenti con una parte della minoranza, poiché il tema e quindi il correlato progetto è in realtà già seguito da molto tempo dall’attuale Amministrazione: tramite il proprio Assessore all’Ambiente e ai rapporti con l’ASL,Dott.ssa Elena Caterino, infatti, il progetto “Aversa città Cardioprotetta” è già in una fase progettuale avanzata, che vedrà al più presto la città di Aversa dotata di defibrillatori nei parchi e presso le strutture di proprietà comunale. “Già nella scorsa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Consiglio Comunale di Aversa nella seduta odierna ha votato favorevolmente ad una mozione avente ad oggetto l’installazione di defibrillatori in. La votazione però ha assunto una significatività puramente simbolica, volta a sottolineare una condivisione di intenti con una parte della minoranza, poiché il tema e quindi il correlatoè in realtà già seguito da molto tempo dall’attuale Amministrazione: tramite il proprio Assessore all’Ambiente e ai rapporti con l’ASL,Dott.ssa Elena Caterino, infatti, il“AversaCardioprotetta” è già in unaprogettuale, che vedrà al più presto ladi Aversa dotata di defibrillatori nei parchi e presso le strutture di proprietà comunale. “Già nella scorsa ...

