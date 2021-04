Ardea | sapore di mare pulito | tornano le telline

(Di giovedì 22 aprile 2021) Buone notizie per ildiarrivano dalla ASL RM6. A seguito dei campionamenti fatti recentemente, sono infatti arrivate i risulti che promuovono le acque del litorale rutulo e consentono nuovamente il consumo delle, precedentemente vietato a causa dell’inquinamento. Leggi anche:, strade sommerse da ‘rifiuti non conformi’: il Sindaco bacchetta gli incivili e lancia un appello ai cittadini Nell’odierna ordinanza si legge: “Vista la comunicazione dei rapporti di prova n° … del 02/04/2021 inviati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana della sezione di Roma, relativi ai campioni di molluschi bivalvi vivi appartenenti alla specie Tellina (Donax trunculus) prelevati da personale di questo Servizio nelle date 25/02/2021 e 01/04/2021 con schede … dai quali si evince il ...

Buone notizie per il mare di Ardea arrivano dalla ASL RM6. A seguito dei campionamenti fatti recentemente, sono infatti arrivate i risulti che promuovono le acque del litorale rutulo e consentono nuov ...Azzurri in inferiorità numerica, ci pensa capitan Carcione direttamente su calcio di punizione: gran gol di Imperio ...