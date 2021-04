Vela, Olympic Qualification Event: Spadoni risale al 22° posto a Vilamoura (Di mercoledì 21 aprile 2021) In vista delle finali, si è svolta oggi la terza giornata di regate a Vilamoura (POR) per l’Olympic Qualification Event delle discipline singolo maschile ILCA 7 e femminile ILCA 6. Nell’ILCA 7 Robert Scheidt (47 anni) torna al 3° posto in generale alle spalle del croato Filip Juricic e dell’inglese Michael Beckett. L’azzurro Alessio Spadoni (CC Aniene) è risalito al 22° posto (6-7 nelle manche del giorno) con 56 punti. Più indietro Giovanni Coccoluto Giorgetti (Fiamme Gialle) che è 33° in generale (37-23) con 75 punti. Passano il turno e proseguiranno le regate da giovedi a sabato nella flotta Gold del miglior 50% della flotta anche: 35° Nicolò Villa (CV Tivano) (23-5), 46° Gianmarco Planchestainer (Fiamme Gialle), (28-14), 55° Dimitri Peroni (FV Malcesine) (18-30), ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) In vista delle finali, si è svolta oggi la terza giornata di regate a(POR) per l’delle discipline singolo maschile ILCA 7 e femminile ILCA 6. Nell’ILCA 7 Robert Scheidt (47 anni) torna al 3°in generale alle spalle del croato Filip Juricic e dell’inglese Michael Beckett. L’azzurro Alessio(CC Aniene) è risalito al 22°(6-7 nelle manche del giorno) con 56 punti. Più indietro Giovanni Coccoluto Giorgetti (Fiamme Gialle) che è 33° in generale (37-23) con 75 punti. Passano il turno e proseguiranno le regate da giovedi a sabato nella flotta Gold del miglior 50% della flotta anche: 35° Nicolò Villa (CV Tivano) (23-5), 46° Gianmarco Planchestainer (Fiamme Gialle), (28-14), 55° Dimitri Peroni (FV Malcesine) (18-30), ...

