Vaccini, a maggio parte reintegro gap per la Campania (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La fornitura alla Campania di dosi di vaccino che colmino il gap accumulato finora rispetto ad altre regioni dovrebbe partire a maggio. E’ quanto la struttura del commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo ha assicurato alla Campania, si apprende da fonti di palazzo Santa Lucia. La Campania, come ha più volte denunciato pubblicamente il governatore Vincenzo De Luca nelle ultime settimane, ha infatti ricevuto un totale di oltre duecentomila dosi in meno rispetto ad altre regioni che hanno una popolazione simile. Dal commissariato hanno assicurato che da maggio comincerà una maggiore distribuzione che farà tornare la Campania nella media attesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La fornitura alladi dosi di vaccino che colmino il gap accumulato finora rispetto ad altre regioni dovrebbe partire a. E’ quanto la struttura del commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo ha assicurato alla, si apprende da fonti di palazzo Santa Lucia. La, come ha più volte denunciato pubblicamente il governatore Vincenzo De Luca nelle ultime settimane, ha infatti ricevuto un totale di oltre duecentomila dosi in meno rispetto ad altre regioni che hanno una popolazione simile. Dal commissariato hanno assicurato che dacomincerà unare distribuzione che farà tornare lanella media attesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Fontana: 'Da maggio in Lombardia test salivari a scuola' #pfizer - Agenzia_Ansa : In questo trimestre arriveranno in Europa 50 milioni di dosi Pfizer in più, in Italia saranno oltre 670.000 dosi in… - elisaperego78 : @RebelEkonomist @docdrugztore @spike_sr71 @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @udogumpel… - paoloigna1 : RT @Miti_Vigliero: Vaccini, entro l’1 maggio un percorso per le persone non registrate al sistema sanitario ligure - Miti_Vigliero : Vaccini, entro l’1 maggio un percorso per le persone non registrate al sistema sanitario ligure -