Uomini e Donne, Giorgio Manetti pronto al ritorno? Parla lui: "Presto un annuncio" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ha appassionato i telespettatori di Uomini e Donne con il suo corteggiamento riservato a Gemma Galgani al Trono over e ora, Giorgio Manetti, torna a far Parlare di sé, per dei progetti in arrivo. A rivelarli è proprio "il gabbiano" nonché storico ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi, in occasione di un nuovo intervento registrato a mezzo social. Nello stesso, in risposta a chi vorrebbe rivederlo alla corte di Maria De Filippi, Giorgio fa sapere che tra circa una settimana darà annuncio di un progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere, che lo vede protagonista. Ma non è tutto. Questo, perché insieme ad un altro ex volto del Trono over del dating-show, "il gabbiano" è pronto a debuttare al cinema. Particolari, che vi ...

