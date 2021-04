Traffico Roma del 21-04-2021 ore 17:30 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare consueto Traffico intenso lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la diramazione Roma Sud mentre in interna possibili rallentamenti tra Nomentana e Prenestina e successivamente tra la Tuscolana e la Appia per un incidente circolazione sostenuta su via del Foro Italico tra alla galleria Giovanni XXIII E via verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est non si escludono rallentamenti tra via Tiburtina e lo svincolo della A24 verso viale Castrense code a tratti per Traffico e lavori sulla Salaria tra Monterotondo Scalo e Settebagni su entrambe le direzioni maggiori rallentamenti nei quest’ultima ora sulla Cassia n particolare tra la storta e la Giustiniana su tutti e due i sensi di marcia causa di un incidente in città prudenza per la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare consuetointenso lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la diramazioneSud mentre in interna possibili rallentamenti tra Nomentana e Prenestina e successivamente tra la Tuscolana e la Appia per un incidente circolazione sostenuta su via del Foro Italico tra alla galleria Giovanni XXIII E via verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est non si escludono rallentamenti tra via Tiburtina e lo svincolo della A24 verso viale Castrense code a tratti pere lavori sulla Salaria tra Monterotondo Scalo e Settebagni su entrambe le direzioni maggiori rallentamenti nei quest’ultima ora sulla Cassia n particolare tra la storta e la Giustiniana su tutti e due i sensi di marcia causa di un incidente in città prudenza per la ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - Agenzia_Ansa : Attimi di tensione, con qualche spintone, durante la manifestazione dei lavoratori Alitalia al centro di Roma. I ma… - ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - PLRomaCapitale : #Roma - Via dei Gracchi all'intersezione con Via Attilio Regolo - Traffico rallentato causa #incidente - PLRomaCapitale : #Roma - Corso Trieste - Traffico rallentato causa #incidente altezza Via Chiana in direzione Piazza Istria -