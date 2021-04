Tentata estorsione e pedinamenti, in cinque ammanettati (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – Tentata estorsione aggravata e continuata. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a 5 arresti e una misura di divieto di avvicinamento, su richiesta della procura di Nola. I fatti risalgono al 26 gennaio del 2020, dopo la denuncia di un imprenditore edile di Casalnuovo (Napoli) che aveva svolto lavori di ristrutturazione di una casa a Napoli. Ai militari ha spiegato di essere stato convocato dal proprietario dell’immobile da ristrutturare e altre cinque persone, parenti e amici del proprietario. I cinque volevano soldi, circa 13mila euro, ovvero quanto speso fino a quel momento dall’imprenditore edile. Soldi che volevano indietro perché a detta loro i lavori non erano stati eseguiti bene, ma in realtà, con estrema probabilità quei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) –aggravata e continuata. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a 5 arresti e una misura di divieto di avvicinamento, su richiesta della procura di Nola. I fatti risalgono al 26 gennaio del 2020, dopo la denuncia di un imprenditore edile di Casalnuovo (Napoli) che aveva svolto lavori di ristrutturazione di una casa a Napoli. Ai militari ha spiegato di essere stato convocato dal proprietario dell’immobile da ristrutturare e altrepersone, parenti e amici del proprietario. Ivolevano soldi, circa 13mila euro, ovvero quanto speso fino a quel momento dall’imprenditore edile. Soldi che volevano indietro perché a detta loro i lavori non erano stati eseguiti bene, ma in realtà, con estrema probabilità quei ...

