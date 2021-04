Superlega: Preziosi, ‘un progetto che non faceva l’interesse dei campionati nazionali’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La Superlega è un progetto che non faceva l’interesse dei campionati nazionali”. Queste le parole del presidente del Genoa, Enrico Preziosi, all’Adnkronos. “Una sciocchezza -prosegue Preziosi- che è giustamente rientrata. Sono sicuro che le federazioni faranno le loro considerazioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Laè unche nondeinazionali”. Queste le parole del presidente del Genoa, Enrico, all’Adnkronos. “Una sciocchezza -prosegue- che è giustamente rientrata. Sono sicuro che le federazioni faranno le loro considerazioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

