Superlega | Conte | tutto deve essere meritocratico

Advertising

FBiasin : #Conte: 'Lo sport deve essere meritocratico, ma anche l'#Uefa deve riflettere'. Stop. #SuperLega - Tommasolabate : “Da uomo di sport penso che non bisogna mai dimenticare le tradizioni. Vanno sempre rispettate. In assoluto. Ci dev… - DiMarzio : Le dichiarazioni di Antonio Conte al termine di #SpeziaInter - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Pirlo: “Le parole di Conte sulla Superlega? C’è qualcosa da cambiare a livello europeo” - dkfcdotnet : RT @tuttosport: #Conte e la #Superlega: 'Lo sport è meritocratico, ma #Uefa deve cambiare' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Conte

Così Antonio, a Sky Sport, sulla. "La meritocrazia va messa al primo posto - insiste - , ma detto questo, la Uefa deve riflettere. Prendono tutti i diritti, ne riservano una minima ...Così Antoniosi esprime sulla questioneai microfoni di Sky Sport nel post partita di Spezia - Inter 1 - 1. 'Noi lavoriamo per cercare di vincere e guadagnarci qualcosa. Penso che la ...ROMA, 21 APR - "Abbiamo ascoltato queste notizie che ci sono giunte, e da uomo di sport penso che non bisogna mai dimenticare le tradizioni, vanno sempre rispettate. Appartengono alla storia ed è bell ...Antonio Conte, dopo la partita, ha parlato in conferenza stampa, lasciando molti dubbi sul suo futuro in nerazzurro la prossima stagione ...