Salernitana, c'è un positivo al Covid nel gruppo squadra (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – La Salernitana ha comunicato che dai tamponi effettuati nella giornata di ieri è stata riscontrata una positività nel gruppo squadra. Il tesserato – fa sapere il club che non specifica le generalità – era al rientro dai due giorni di riposo e non è mai entrato in contatto con gli altri membri del gruppo. Il campionato cadetto riprenderà il primo maggio, quando i granata affronteranno il Monza all'Arechi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

