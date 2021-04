Potenza, sul raccordo per 8 chilometri contro mano: fermato dai carabinieri (Di mercoledì 21 aprile 2021) Potenza - Un uomo ha imboccato contromano per 8 chilometri il raccordo autostradale Potenza - Sicignano: fermato dai carabinieri. Dopo aver imboccato la strada all'altezza di Vaglio Scalo dalla corsia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021)- Un uomo ha imboccatoper 8ilautostradale- Sicignano:dai. Dopo aver imboccato la strada all'altezza di Vaglio Scalo dalla corsia ...

Advertising

bolofficial0377 : RT @diego4all: @massimo_macs Sono stati loro a dire 'schiacceremo il mondo' o a proiettare Messi sul Duomo quindi inutile caghiate il cazzo… - LaGazzettaWeb : Potenza, sul raccordo per 8 chilometri contro mano: fermato dai carabinieri - diego4all : @massimo_macs Sono stati loro a dire 'schiacceremo il mondo' o a proiettare Messi sul Duomo quindi inutile caghiate… - milansette : Daily Express in prima pagina sul crollo della Superlega: 'Vittoria per la potenza dei tifosi' - sportli26181512 : Daily Express in prima pagina sul crollo della Superlega: 'Vittoria per la potenza dei tifosi': 'Vittoria per la po… -