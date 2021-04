Per perdere lettori ma non la lettrice (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sto leggendo in pubblico, quindi sto già trasgredendo, sto leggendo la parte che precede questa che state leggendo, e anche questa è una bella trasgressione e un bel disorientamento, anche per me. Finito di leggere, salirà alta la canzone. Sono alle ultime righe, sto dicendo che chiunque morirà da poeta. È cosa bella che può far piacere (a me non tanto), è cosa consolante. Ci credo? No. Ma chi sono io per confutare le mie parole? Comunque, si sa, da poeta non si vive, da poeta si muore. Così chiunque morirà da poeta. Poeta non è né maschile né femminile, credo che non sia di nessun genere, come la morte è una parola che non guarda in faccia a nessuno. Ecco perché Becaud: quella canzone, “Quand il est mort, le poéte”, le parole di Louis Amade. È inutile che adesso andiate a cercarla in rete, certo che c’è ma è inutile. Cogliereste il frutto della ricerca, un frutto al quale è mancato il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sto leggendo in pubblico, quindi sto già trasgredendo, sto leggendo la parte che precede questa che state leggendo, e anche questa è una bella trasgressione e un bel disorientamento, anche per me. Finito di leggere, salirà alta la canzone. Sono alle ultime righe, sto dicendo che chiunque morirà da poeta. È cosa bella che può far piacere (a me non tanto), è cosa consolante. Ci credo? No. Ma chi sono io per confutare le mie parole? Comunque, si sa, da poeta non si vive, da poeta si muore. Così chiunque morirà da poeta. Poeta non è né maschile né femminile, credo che non sia di nessun genere, come la morte è una parola che non guarda in faccia a nessuno. Ecco perché Becaud: quella canzone, “Quand il est mort, le poéte”, le parole di Louis Amade. È inutile che adesso andiate a cercarla in rete, certo che c’è ma è inutile. Cogliereste il frutto della ricerca, un frutto al quale è mancato il ...

Le supposte gaffe di Mario Draghi, uno che non è nato ieri, potrebbero invece essere l'abbozzo di una politica diversa ...'dolore ostello' e lei si rimetteva in gioco per noi cittadini perbene (siamo la maggioranza silenziosa, ma un'infima minoranza parlante), pur sapendo che, a livello personale, aveva tutto da perdere.

La Cdu sceglie il suo campione Il direttivo ha scelto contro la base: la maggioranza dei deputati cristianodemocratici erano per Söder, perché temono di perdere il posto al Bundestag per colpa del loro capitano. I sondaggi ...

3 motivi per cui la bici è perfetta per perdere peso Bikeitalia.it C’è CR7 per le sette finali di Pirlo di Gianmarco Marchini Nell’attesa di capire se la Super Lega ci è o ci fa, la Juventus stasera non può prendere altri impegni. Perché mentre i bianconeri tentennano con un piede in due staffe, alle 20 ...

Bonus affitto anche per chi paga in ritardo: novità dall’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere al bonus affitti per i canoni di locazione pagati in ritardo. Pagare in ritardo l’affitto di un locale commerciale non fa perdere il diritto ...

