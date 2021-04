Napoli, ammazzato per aver spostato alcune sedie che delimitavano un parcheggio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un 61enne, in provincia di Napoli, è stato ucciso per aver difeso la figlia che aveva spostato alcune sedie che delimitavano un parcheggio (Screenshot Facebook)Si può morire per aver spostato una sedia? Purtroppo sì: è quello che è successo a un 61enne di Torre Annunziata, grosso centro dell’hinterland di Napoli, che, intervenuto in difesa della figlia, è stato violentemente percosso con un compressore portatile prima di ricevere il colpo di grazia con una coltellata all’addome. La sua “colpa”, come detto, è quella di aver preso le difese della figlia che aveva avuto l’ardire, non trovando un posto per parcheggiare, di spostare alcune sedie che in determinati quartieri ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un 61enne, in provincia di, è stato ucciso perdifeso la figlia che avevacheun(Screenshot Facebook)Si può morire peruna sedia? Purtroppo sì: è quello che è successo a un 61enne di Torre Annunziata, grosso centro dell’hinterland di, che, intervenuto in difesa della figlia, è stato violentemente percosso con un compressore portatile prima di ricevere il colpo di grazia con una coltellata all’addome. La sua “colpa”, come detto, è quella dipreso le difese della figlia che aveva avuto l’ardire, non trovando un posto per parcheggiare, di spostareche in determinati quartieri ...

Advertising

pomons2 : @19max85 @pippo_sempre @Lucabressan96 @marifcinter senza mai provare a fare lo sforzo per renderla competitiva? In… - anteprima24 : ** #Lite nel #Parcheggio, 61enne ammazzato a coltellate ** - SimoneG82 : @Pistogolblasta2 @_rafaholic Stasera nessuno s'è ammazzato per fare gol... 3 tiri in porta dico 3 in tutta la parti… - MisterD_77 : @OfficialSSLazio @LucasLeiva87 @10_luisalberto @tucu_correa Se non m ha ammazzato er covid ce pensate voi ogni dome… - Diegosper : @MaurizioJj @Mirko799 l'eventuale sconfitta che ci avrebbe ammazzato sarebbe stata quella contro il napoli. Anche i… -