Monopattini | la rivolta di automobilisti e pedoni | ' Chi li usa è incapace e non rispetta le regole'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini rivolta

... che "bruciano"i semafori con la massima disinvoltura; i tanti che viaggiano sul marciapiedi, ignorando pedoni che escono da negozi o abitazioni; ma anche quelli che procedono in due su...... che "bruciano"i semafori con la massima disinvoltura; i tanti che viaggiano sul marciapiedi, ignorando pedoni che escono da negozi o abitazioni; ma anche quelli che procedono in due su...Helbiz ha siglato un accordo di partnership con l’insurtech YOLO Group per consentire agli utenti che si avvalgono di servizi di micro-mobilità di assicurare il proprio viaggio e muoversi in totale si ...Il Comune di Genova è al lavoro su un’ordinanza che dal primo giugno imporrà per i monopattini elettrici il limite di velocità a 20 km/h sulle strade cittadine, ridotto a 6 km/h nelle zone a traffico ...