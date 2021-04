Milan-Sassuolo 1-2: i rossoneri trafitti nel finale dalla doppietta di Raspadori (Di mercoledì 21 aprile 2021) La squadra di Pioli controlla la partita per 75 minuti e passa in vantaggio con Calhanoglu, ma i cambi non l’aiutano e subisce due gol nel finale Leggi su corriere (Di mercoledì 21 aprile 2021) La squadra di Pioli controlla la partita per 75 minuti e passa in vantaggio con Calhanoglu, ma i cambi non l’aiutano e subisce due gol nel

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - AntoVitiello : Crollo del #Milan in casa dopo un buon primo tempo, finale disastroso che consente la rimonta al #Sassuolo. Uno sto… - Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - massimo_cocuzza : @WWonka100 Se sa niente della prima giornata di #SuperLeague tra Milan e Sassuolo ?? Già a punteggio pieno ?? Chiedo ... Per un Amico - InterAndrew33 : RT @emmeemme__: AHAHAHAHAH ALE ALE ALE MILAN ALE FORZA LOTTA VINCERAI AHAHAHAHAHAH GOOOOOOLL VISTO COME SI GIOCA COL SASSUOLO NON TUTTI IN… -