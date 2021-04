LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Giorgia Villa cade alla trave, addio Finale. D’Amato si riscatta (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Giorgia Villa e Alice D’Amato sono sempre seconda e terza alle parallele con 13.966, alle spalle del 14.000 di Jonna Adlerteg (ricordiamo che fu argento nel 2013). Giorgia Villa è sempre seconda alla trrave con 12.600, ma puntare alla Finale appare improbabile per non dire impossibile. 11.08 Si sta ormai per concludere la terza rotazione della prima suddivisione, stiiamo aspettando la trave della rumena Maria Ceplinschi, ma è lontana dalle posizioni che contano. 11.06 Alice D’Amato ottene 12.100 al corpo libero con 4.9 di D Score. Le imprecisioni sono costate care all’azzurra che ora dovrà chiudere al meglio con un bel doppio avvitamento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10e Alicesono sempre seconda e terza alle parallele con 13.966, alle spalle del 14.000 di Jonna Adlerteg (ricordiamo che fu argento nel 2013).è sempre secondatrrave con 12.600, ma puntareappare improbabile per non dire impossibile. 11.08 Si sta ormai per concludere la terza rotazione della prima suddivisione, stiiamo aspettando ladella rumena Maria Ceplinschi, ma è lontana dalle posizioni che contano. 11.06 Aliceottene 12.100 al corpo libero con 4.9 di D Score. Le imprecisioni sono costate care all’azzurra che ora dovrà chiudere al meglio con un bel doppio avvitamento ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato partono con 13.966 alle parallele - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: si inizia. Villa e D’Amato subito in gara per le Finali -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato in gara alle 10.00 caccia alle Finali -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia sogna il pass olimpico con Ferrari e Maggio. Villa e D’… - OMGmyheartuu : ah ho dormito un po' e intanto Changbin ha iniziato una live, poi sono andata in biblioteca e adesso devo fare ginn… -