Le riaperture solo per chi ha spazi all’aperto? Metà dei ristoratori scontenti: “Noi chiusi, agli altri abbuonano la tassa sul suolo pubblico” (Di mercoledì 21 aprile 2021) La strategia del “rischio calcolato” con cui Mario Draghi ha motivato le prossime riaperture, in vigore dal 26 aprile, è già stata bocciata da diversi virologi, tra cui Massimo Galli e Antonio Crisanti. Dati alla mano, l’Italia si appresta infatti a ridurre fortemente le restrizioni anti Covid mentre si registrano più di 10mila contagi e oltre 300 morti al giorno. Ma le nuove misure scontentano anche le categorie economiche coinvolte, ristoratori su tutti: nelle regioni in zona gialla potranno tornare a effettuare il servizio al tavolo a pranzo e a cena, ma solo se dispongono di spazi all’aperto. “Questo significa prolungare il lockdown per oltre 116mila pubblici esercizi – dice Lino Stoppani, presidente della Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. “Il 46,6% dei bar e dei ristoranti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) La strategia del “rischio calcolato” con cui Mario Draghi ha motivato le prossime, in vigore dal 26 aprile, è già stata bocciata da diversi virologi, tra cui Massimo Galli e Antonio Crisanti. Dati alla mano, l’Italia si appresta infatti a ridurre fortemente le restrizioni anti Covid mentre si registrano più di 10mila contagi e oltre 300 morti al giorno. Ma le nuove misure scontentano anche le categorie economiche coinvolte,su tutti: nelle regioni in zona gialla potranno tornare a effettuare il servizio al tavolo a pranzo e a cena, mase dispongono di. “Questo significa prolungare il lockdown per oltre 116mila pubblici esercizi – dice Lino Stoppani, presidente della Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. “Il 46,6% dei bar e dei ristoranti ...

Advertising

matteorenzi : Sulle riaperture non è l'influenza della Lega ma è la leadership di Draghi a fare la differenza. Sbaglia chi lascia… - borghi_claudio : Carino vedere in televisione #Speranza che parla di #riaperture quando solo ieri in Parlamento aveva detto che non… - fabiochiusi : Visto che siamo in tema di riaperture, e che l'occasione fa la sorveglianza di massa, un punto fisso: *il riconosc… - quaranta_vito : @justfastF1 @MarcoCiarmatori @KHANNOONIENSIN6 Solo un cieco nn vede quello che sta accadendo. Solo che siamo arriv… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Ehm, dispiace dirlo ma l'esperienza di 1anno avrebbe dovuto insegnarlo. MAI annunciare riaperture al 100% (in questo caso di… -