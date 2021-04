Joao Pedro abbatte l'Udinese, il Cagliari non molla il treno salvezza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Cagliari non appassisce dopo la vittoria contro il Parma e ci appiccica subito un altro successo. A Udine basta un rigore di Joao Pedro per tenere la scia del treno salvezza e continuare a sperare. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilnon appassisce dopo la vittoria contro il Parma e ci appiccica subito un altro successo. A Udine basta un rigore diper tenere la scia dele continuare a sperare. ...

Gazzetta_it : Joao Pedro abbatte l'Udinese, il Cagliari non molla il treno salvezza #UdineseCagliari 0-1 - PaoloCond : Joao Pedro e Semplici vanno da Kurtic per una carezza, senza bisogno di parole. Brividi - CB_Ignoranza : Joao Pedro che rimane a consolare Kurtic dopo la partita ?? #JoaoPedro #Cagliari #Parma #CagliariParma #SerieA - Bertolca10 : Ancora una vittoria per il Cagliari di Semplici che vince con l'Udinese grazie al rigore di Joao Pedro. Isolani a -… - Simo07827689 : RT @SardegnaG: Il #Cagliari passa anche a Udine con un rigore di Joao Pedro e le possibilità di salvezza aumentano #UdineseCagliari #DaiCas… -