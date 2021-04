Il ristoratore Zampieri a Crisanti: “Mi dia 200 mila euro e non mi lamenterò più…”. La risposta è durissima (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quella tra il ristoratore Stefano Zampieri e Andrea Crisanti è stata una discussione accesa, simbolo della difficoltà, da entrambe le parti, di trovare un punto di incontro che permetta le riaperture senza andare incontro a rischi per la salute dovuti alla ancora più che temibile e diffusa pandemia. Entrambi ospiti di Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7, Zampieri ha attaccato Crisanti, che è contrario alle riaperture: “Se lei mi dà 200mila euro, perché io tanti ne ho persi, poi non mi sentirà mai lamentarmi… Da quanto sono ignorante, quei 200 miliardi li avrei dati alla sanità pur di tenerci aperti con un protocollo. Non vogliamo ristori, non vogliamo soldi dallo Stato”. Ovvero, Zampieri vuole lavorare, non vuole soldi dallo Stato ma tenere aperto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quella tra ilStefanoe Andreaè stata una discussione accesa, simbolo della difficoltà, da entrambe le parti, di trovare un punto di incontro che permetta le riaperture senza andare incontro a rischi per la salute dovuti alla ancora più che temibile e diffusa pandemia. Entrambi ospiti di Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7,ha attaccato, che è contrario alle riaperture: “Se lei mi dà 200, perché io tanti ne ho persi, poi non mi sentirà mai lamentarmi… Da quanto sono ignorante, quei 200 miliardi li avrei dati alla sanità pur di tenerci aperti con un protocollo. Non vogliamo ristori, non vogliamo soldi dallo Stato”. Ovvero,vuole lavorare, non vuole soldi dallo Stato ma tenere aperto ...

