Il Fondo sovrano norvegese registra profitti per 38 miliardi in primo trimestre (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Fondo sovrano norvegese, il più grande del mondo, ha reso il 4% nel primo trimestre del 2021, registrando profitti per 382 miliardi di corone norvegesi, circa 38 miliardi di euro. Il Fondo aveva un valore di poco meno di 1.100 miliardi di euro al 31 marzo 2021. Il 73,1% è investito in azioni, il 2,5% in immobili non quotati e il 24,5 percento in fixed income. Il Fondo sovrano norvegese è il più grande detentore di azioni nei mercati azionari globali, possedendo quasi l'1,5% di tutte le azioni delle società quotate. Ciò significa che ha partecipazioni in circa 9.000 aziende in tutto il mondo.

