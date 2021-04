Il coprifuoco resta alle 22, la Lega si astiene in Cdm (Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - Scontro in Consiglio dei ministri sul decreto Covid. La Lega ha deciso di astenersi ritenendo il provvedimento troppo restrittivo. Il primo casus belli è rappresnetato dal coprifuoco che resta confermato alle 22, mentre il carroccio, facendosi forte anche del sostegno delle Regioni, aveva chiesto che slittasse di un'ora, alle 23. Ma non è solo questo il punto che non è andato giù al Carroccio. Spiega Salvini: “La Lega chiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare un decreto che continua a imporre chiusure, coprifuoco, limitazioni. I dati sanitari fortunatamente sono in netto miglioramento, negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - Scontro in Consiglio dei ministri sul decreto Covid. Laha deciso di astenersi ritenendo il provvedimento troppo restrittivo. Il primo casus belli è rappresnetato dalcheconfermato22, mentre il carroccio, facendosi forte anche del sostegno delle Regioni, aveva chiesto che slittasse di un'ora,23. Ma non è solo questo il punto che non è andato giù al Carroccio. Spiega Salvini: “Lachiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare un decreto che continua a imporre chiusure,, limitazioni. I dati sanitari fortunatamente sono in netto miglioramento, negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - borghi_claudio : Ah... ma bene... allora c'è qualcuno che dice balle. Polemiche sul coprifuoco alle 22. Il Cts: 'Non siamo stati c… - ricpuglisi : Il coprifuoco è perfetto per sentirsi un suddito e non un cittadino. - marzialitos : RT @MaryPiemontese: Il governo che decide di mantenere il #coprifuoco alle 22 fino a fine Luglio - salvatoredim : RT @Yi_Benevolence: Dietro la volontà di #PD/#5S di mantenere il #coprifuoco alle 22 fino a fine luglio c'è la malvagità di tenere il punto… -

Ultime Notizie dalla rete : Il coprifuoco Dalle aperture al ddl Zan, la Lega in calo nei sondaggi è già stanca di stare in maggioranza: 'Sfiducia a Speranza? Contrari, ma cambi linea'... Il governo non cede sul coprifuoco: confermato alle 22. E la Lega si astiene in Consiglio dei ministri Ecco perché ogni giorno e ogni occasione in Parlamento sono buone per minare la stabilità della ...

Riaperture, approvato il decreto. Il governo non cede sul coprifuoco: confermato alle 22. E la Lega si astiene in Consiglio dei ministri Il coprifuoco quindi resta alle ore 22 almeno fino al primo giugno , poi potrà essere rivalutato. Il decreto, tra le altre cose, posticipa al 31 luglio lo stato di emergenza. Sarà possibile sedersi ...

Decreto riaperture, Salvini insiste per il «liberi tutti» | il manifesto Il Manifesto governo non cede sul: confermato alle 22. E la Lega si astiene in Consiglio dei ministri Ecco perché ogni giorno e ogni occasione in Parlamento sono buone per minare la stabilità della ...quindi resta alle ore 22 almeno fino al primo giugno , poi potrà essere rivalutato.decreto, tra le altre cose, posticipa al 31 luglio lo stato di emergenza. Sarà possibile sedersi ...