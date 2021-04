Gli sviluppatori Xbox potranno utilizzare FidelityFX di AMD Migliorerà di molto la grafica dei giochi

Advertising

NAStartUp : RT @killermedia: Sono 12.000 gli sviluppatori che hanno contribuito al software di #Ingenuity - IGNitalia : #FidelityFX arriva su Xbox Series X e S: gli sviluppatori potranno accedere ai nuovi strumenti messi a disposizione… - Nicco2D : @RpgBox77 Beh che abbia passato gli ultimi anni a pagare sviluppatori e publishers per tenere i giochi lontani da X… - marcobrunisbt : Zoom vuole incoraggiare gli sviluppatori emergenti - chinaski_83 : RT @killermedia: Sono 12.000 gli sviluppatori che hanno contribuito al software di #Ingenuity -

Ultime Notizie dalla rete : Gli sviluppatori

SystemsCuE

... ma una cosa è certa: la Stagione 3 promette davvero molto bene a quanto detto dagli. ...appassionati continuano a divertirsi come non mai con i proprio amici, grazie purtroppo anche ...Unificare la piattaforma hardware di iPad Pro a quella del Mac, invece, è stato sicuramente qualcosa che getta le basi per un ecosistema ancora più coerente in cui soprattutto...Microsoft sta preparando grandi cambiamenti per lo Store di Windows 10, dall'interfaccia alle policy che portano nuove app. Scopri di più ...Punto Informatico e ReteInformaticaLavoro mettono a disposizione i migliori annunci di lavoro tech disponibili per il mese di aprile: tutti i dettagli.