Fognini squalificato per comportamento scorretto a Barcellona! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Brutta prestazione al terzo turno del 500 di Barcellona per Fabio Fognini, che perde il primo set 6-0 e nel secondo viene squalificato dal giudice di sedia per comportamento scorretto. Si tratta della terza eliminazione azzurra in Catalogna dopo quelle di Federico Gaio e Lorenzo Musetti. Una partita giocata a metà da Fognini Comincia senza qualche difficoltà la partita di Fognini, che appare troppo fermo e impreciso, soprattutto sul rovescio e in battuta. Poche prime in campo, più della metà delle quali vinte da Zapata Miralles, che al contrario del sanremese è focalizzato e solido. Conseguenza di ciò è il doppio break che lo spagnolo infligge a Fabio nei suoi primi due turni di battuta. Fognini è completamente fuori partita e i break del set diventano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Brutta prestazione al terzo turno del 500 di Barcellona per Fabio, che perde il primo set 6-0 e nel secondo vienedal giudice di sedia per. Si tratta della terza eliminazione azzurra in Catalogna dopo quelle di Federico Gaio e Lorenzo Musetti. Una partita giocata a metà daComincia senza qualche difficoltà la partita di, che appare troppo fermo e impreciso, soprattutto sul rovescio e in battuta. Poche prime in campo, più della metà delle quali vinte da Zapata Miralles, che al contrario del sanremese è focalizzato e solido. Conseguenza di ciò è il doppio break che lo spagnolo infligge a Fabio nei suoi primi due turni di battuta.è completamente fuori partita e i break del set diventano ...

