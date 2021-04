Ferrara, primo nato da una paziente intubata in terapia intensiva: “Un vero dono dal cielo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) 21 aprile 2021 – Ferrara, una donna in terapia intensiva per Covid partorisce il figlio con un parto cesareo. Il neonato, Rayt, è in terapia intensiva, perché ha assorbito i medicinali dati alla madre, ma è negativo al Covid. “E’ un bel bimbo, 2 chili e 200 grammi, un vero dono del cielo”, dice il papà Radouani. Donna partorisce in terapia intensiva a Ferrara Una notizia positiva nella difficile faccenda familiare di Radouani e Anani, la 35enne marocchina che ormai da un mese in terapia intensiva lotta contro il Covid. La storia della famiglia, residente a Cento, ora conta tre bimbi ha commosso tutta la città. Radouani Ben Zouini è un facchino ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) 21 aprile 2021 –, una donna inper Covid partorisce il figlio con un parto cesareo. Il neo, Rayt, è in, perché ha assorbito i medicinali dati alla madre, ma è negativo al Covid. “E’ un bel bimbo, 2 chili e 200 grammi, undel”, dice il papà Radouani. Donna partorisce inUna notizia positiva nella difficile faccenda familiare di Radouani e Anani, la 35enne marocchina che ormai da un mese inlotta contro il Covid. La storia della famiglia, residente a Cento, ora conta tre bimbi ha commosso tutta la città. Radouani Ben Zouini è un facchino ...

Concerto Primo Maggio, Ferrara ospita gli Extraliscio CronacaComune Ferrara, primo nato da una paziente intubata in terapia intensiva: “Un vero dono dal cielo” Ferrara: il neonato, Rayt, è anch'egli in terapia intensiva per i farmaci assimilati dalla madre, ma è negativo al Covid e in buone condizioni ...

