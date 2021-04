Ex Milan, tanti auguri a Kakà: ‘Smoking Bianco’ compie 39 anni (Di giovedì 22 aprile 2021) Ricardo Kakà, ex trequartista del Milan, compie oggi 39 anni. tanti auguri ad uno dei calciatori rossoneri più amati di sempre Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 aprile 2021) Ricardo, ex trequartista deloggi 39ad uno dei calciatori rossoneri più amati di sempre

Advertising

MilanTV : ?? AC MILAN TALK SPECIAL EDITION ?? ?? Alle 18.20, per la prima volta sul canale @Twitch_Italy @acmilan, la live re… - milansette : Milan, tanti auguri a Ariedo Braida! - SindromeN : @Torrenapoli1 Però il #Milan ha giocatori che stanno facendo un campionato monumentale: Donnarumma, Kessie e Theo,… - backinthegood : Della sconfitta frega un cazzo Io da ieri (per tanti motivi) sono ormai entrato nella convinzione che si dovranno a… - fabrizio_senesi : @Zorochan_1 Non esiste squadra in grado di sprecare così tanti contropiedi come questa. Il Milan di luglio scorso c… -