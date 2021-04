Elisabetta II | compleanno malinconico in solitaria?

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In lutto per la recente scomparsa di Filippo,II d’Inghilterra, classe 1926, non festeggerà il suo 95esimo. Accanto a lei, a consolarla, ci sono alcune donne chiave della Royal Family, come la principessa Anna e la nuora Sophie di Wessex, e i due nuovi corgi, Fergus e Muick. Oggi, 21 aprile, la reginacompie 95 anni. È nata nel 1926. Come scrive il “Daily Mail”, per Articolo completo: dal blog SoloDonna

Agenzia_Ansa : I 95 anni di Elisabetta II: il primo compleanno senza l'amato Filippo #ANSA - Adnkronos : Oggi i 95 anni della regina Elisabetta, ma sabato 12 giugno si celebra il compleanno bis: ecco perché.… - VanityFairIt : Oggi sono 95 candeline. God Save The Queen @RoyalFamily

E' ilpiù triste, per la Regina: 95 anni e per la prima volta - negli ultimi 73 anni - non può festeggiare con il marito Filippo al suo fianco, visto che il Principe è morto il 9 ...Oggi, 21 aprile, la reginaII compie 95 anni. Untriste per la sovrana del Regno Unito, il primo senza l'amato consorte Filippo scomparso lo scorso 9 aprile (e che il prossimo 10 giugno avrebbe compiuto ...In lutto per la recente scomparsa di Filippo, Elisabetta II d’Inghilterra, classe 1926, non festeggerà il suo 95esimo compleanno. Accanto a ...Sugli account della famiglia reale inglese un ritratto sorridente della sovrana. E venerdì sua maestà sarà di nuovo "al lavoro" ...