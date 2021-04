Cassazione | niente sconti di pena per chi colpisce l’ex con l’acido Il caso di Gessica Notaro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La Corte diha negato la concessione delle attenuanti a Edson Tavares, 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la sua ex. Nella motivazione, i giudici spiegano che «nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa, può contribuire ad attenuare la gravità della condotta di chi procura sfregi permanenti, come quelli prodotti dal lancio dell'acido, all'ex partner» L'articolo proviene da Firenze Post.

Per questo la Cassazione, si legge nel verdetto 14862, ha negato ad Edson Tavares - il 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la ex Gessica Notaro - la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha negato la concessione delle attenuanti a Edson Tavares, 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la sua ex Gessica Notaro. Punire la propria ex ragazza gettandole l'acido in faccia: non può esserci giustificazione e non possono esserci attenuanti. Questa in sintesi la "lettura" della Cassazione ...