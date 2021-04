Caos in Ciad dopo la morte del presidente Déby, i ribelli: “Vogliamo la democrazia” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Un Paese in preda a “una psicosi”, mentre in tanti lasciano la capitale N’Djamena per “andare verso sud e verso il Camerun”; ma anche, al contrario, la speranza di una fase di transizione “civile” e di una “vera democrazia”. Situazioni e sentimenti contrastanti, questi, che secondo Arnold Ozarus, leader del Sindacato nazionale degli studenti ciadiani all’università della capitale, si stanno vivendo dopo la morte di Idriss Deby Itno, colui che per la gran parte dei ciadiani è stato l’unico e solo presidente, al potere per oltre 30 anni. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Un Paese in preda a “una psicosi”, mentre in tanti lasciano la capitale N’Djamena per “andare verso sud e verso il Camerun”; ma anche, al contrario, la speranza di una fase di transizione “civile” e di una “vera democrazia”. Situazioni e sentimenti contrastanti, questi, che secondo Arnold Ozarus, leader del Sindacato nazionale degli studenti ciadiani all’università della capitale, si stanno vivendo dopo la morte di Idriss Deby Itno, colui che per la gran parte dei ciadiani è stato l’unico e solo presidente, al potere per oltre 30 anni.

