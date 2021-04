Bimba di due anni morta per il vaccino Pfizer? (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questi giorni, su alcuni blog italiani, è comparsa questa notizia: Bimba DI DUE anni MUORE DOPO AVER RICEVUTO IL vaccino Pfizer COVID-19 Ma come è possibile, se al momento stiamo vaccinando solo i maggiorenni? Leggendo la notizia, si scopre che la morte in questione è stata segnalata al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), il sistema che colleziona le segnalazioni delle reazioni avverse derivanti dai vaccini negli USA, e che la bambina di due anni, della Virginia, avrebbe ricevuto la seconda dose del vaccino sperimentale Pfizer-Biontech il 25 febbraio 2021. Ma già a una prima lettura qualcosa non torna. Se andiamo a controllare sul sito del Dipartimento della Salute della Virginia, l’unico decesso che troviamo in quel periodo risale al 4 marzo, in cui si ... Leggi su butac (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questi giorni, su alcuni blog italiani, è comparsa questa notizia:DI DUEMUORE DOPO AVER RICEVUTO ILCOVID-19 Ma come è possibile, se al momento stiamo vaccinando solo i maggiorenni? Leggendo la notizia, si scopre che la morte in questione è stata segnalata al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), il sistema che colleziona le segnalazioni delle reazioni avverse derivanti dai vaccini negli USA, e che la bambina di due, della Virginia, avrebbe ricevuto la seconda dose delsperimentale-Biontech il 25 febbraio 2021. Ma già a una prima lettura qualcosa non torna. Se andiamo a controllare sul sito del Dipartimento della Salute della Virginia, l’unico decesso che troviamo in quel periodo risale al 4 marzo, in cui si ...

Advertising

ladyonorato : Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. - Spenk78 : RT @MenegazziMarina: @skywalker_iv BIMBA DI DUE ANNI MUORE DOPO AVER RICEVUTO IL VACCINO PFITZER COVID-19 Non ci sono parole per descrivere… - _bufale_ : Bimba di due anni morta per il vaccino Pfizer? - Rainbow_Uapa : RT @butacit: Bimba di due anni morta per il vaccino Pfizer? - Remo44615152 : RT @ladyonorato: Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. -