Barbara D’Urso | Lite in Diretta Durante un Collegamento!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Scoppia unainPomeriggio 5, trae una sua ospite in collegamento. I toni alterati fanno temere il peggio! Cosa è davvero successo? Ecco i dettagli! Volano parole e insulti a Pomeriggio 5, la trasmissione condotta dalla bella. La conduttrice partenopea invia la sua giornalista in un condominio in crisi ma la replica dell’intervistata lascia tutti a bocca aperta! Come ben sapranno gli appassionati dei programmi condotti dalla calorosa Barbarella, a Pomeriggio 5 va sempre in onda una rubrica particolare.lafa molto scalpore un caso dicondominiale. Per la rubrica “Vicini di guerra” che tanto sembra appassionare il pubblico, la ...